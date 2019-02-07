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Balığı sakın bu şekilde tüketmeyin ölümle sonuçlanabilir

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Bilim insanlarının nekrotizan fasiit dediği, halk dilinde 'et yiyen bakteri' olarak geçen bu bakteri türüne yakalanan her 4 kişiden 1'i yaşamından oluyor. Uzmanlar, bu sebeple balığı az pişmiş sevenleri kesin bir dille uyarıyor.
Balığı sakın bu şekilde tüketmeyin ölümle sonuçlanabilir

Yapılan çalışmalar sonucu net bir sonuç elde edilmese de uzmanların üzerinde sıklıkla durduğu bir konu olan 'et yiyen bakteri' rahatsızlığı, çiğ ya da az pişmiş deniz ürünlerini yedikten sonra ortaya çıkabileceği biliniyor. Peki çok ciddi sonuçları olan hatta ölümle bile sonuçlanabilen bu rahatsızlığın belirtileri nelerdir? Et yiyen bakteri rahatsızlığından korunmak için ne yapmalıyız?

Öncelikle, bu rahatsızlığa kimlerin yakalanma riskinin fazla olduğunu söyleyelim. Sürekli denize veya okyanusa açılanlar, bu hastalığın en risk faktörü oluşturan bölümünü kapsar. Ayrıca, deniz ürünlerinin bol tüketildiği yerlerde ve etin iyi pişirilmediği yerlerde bulunanlar da bu riski taşır. İnsan vücudunda bağışıklığı zayıf kişiler de bu hastalığa, diğer insanlardan daha yüksek oranla rastlayabilir.

Ayrıca, kronik rahatsızlığa sahip hastalar, açık yaralara sahip olanlar, viral enfeksiyon hastaları, ameliyattan yeni çıkmış kişiler de et yiyen bakteriye yakalanma riskine sahiptir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?: Bu bakteri vücuda bulaştıktan 24 saat içerisinde etkisini gösterir. 30 saatti geçtiği durumda ise şiddeti artar. Kızarık, morarma, şişmiş bölgeler, vücut ısısının 5 kat fazla olması, titreme, mide bulantısı, yeşil kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterir.

 

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