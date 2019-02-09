Balığı sakın bu şekilde tüketmeyin ölümle sonuçlanabilir
Yapılan çalışmalar sonucu net bir sonuç elde edilmese de uzmanların üzerinde sıklıkla durduğu bir konu olan 'et yiyen bakteri' rahatsızlığı, çiğ ya da az pişmiş deniz ürünlerini yedikten sonra ortaya çıkabileceği biliniyor. Peki çok ciddi sonuçları olan hatta ölümle bile sonuçlanabilen bu rahatsızlığın belirtileri nelerdir? Et yiyen bakteri rahatsızlığından korunmak için ne yapmalıyız?
Bilim insanlarının nekrotizan fasiit dediği, halk dilinde 'et yiyen bakteri' olarak geçen bu bakteri türüne yakalanan her 4 kişiden 1'i yaşamından oluyor.
09 Şubat 2019 Cumartesi 16:44
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