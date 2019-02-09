Yapılan çalışmalar sonucu net bir sonuç elde edilmese de uzmanların üzerinde sıklıkla durduğu bir konu olan 'et yiyen bakteri' rahatsızlığı, çiğ ya da az pişmiş deniz ürünlerini yedikten sonra ortaya çıkabileceği biliniyor. Peki çok ciddi sonuçları olan hatta ölümle bile sonuçlanabilen bu rahatsızlığın belirtileri nelerdir? Et yiyen bakteri rahatsızlığından korunmak için ne yapmalıyız?