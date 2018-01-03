Balık burcu (20  Şubat - 20 Mart)

BALIK BURCU KADINI AŞK HAYATI
Yeni bir mutluluk bulmak için hayal kurmaktan vazgeçmesi gerekecek. İlkbahar onun için sürprizlerle dolu bir mevsim olacak. 2018’de karşı cinsin odak noktası olacak.
EVLİLİK HAYATI
Evli olan Balık burcu kadını yılın yarısını mutlu diğer yarısını ise huzursuz geçirecek. Belki de yeni ve farklı bir yaşam onu bekliyor.
İŞ HAYATI
Yaptığı işlerin takdir edilmediği duygusu onu yeyip bitirecek. Yılın ilk aylarından sonra önemli bir kişi olduğunu kanıtlamak için fırsat doğacak. Bunu değerlendirmelidir.
BALIK BURCU ERKEĞİ AŞK HAYATI
Balık burcu erkeği için ideal sevgili terazi burcundan olan alımlı bir karşı cinstir. Ona karşı göstereceği büyük şefkat ve fedakârlık sonunda mutlu günler yaşayacak.
EVLİLİK HAYATI
Duygusal balık burcu erkeği hayal aleminden gerçeklere dönmelidir. Aşırı duygusallık evlilik hayatını çıkmaza sokabilir. 2018’de ayakları yere basacak balık erkeği evliliğini de kurtabilir.
İŞ HAYATI
Kendi gibi anlayışlı yengeç burcu ile iş ortaklığına girdiği takdirde büyük maddi olanaklara sahip olabilir. Kazandığını idare etmesini de öğrenmelidir.
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