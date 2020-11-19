Balıkçı teknelerinde yangın çıktı!

GKK Sahil Güvenlik Yedidalga Grup Komutanlığı ve balıkçıların ortaklaşa kullandığı Yedidalga Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nda dün akşam saat 00:30 civarında sivil teknelerin bağlı bulunduğu bölgede, balıkçı teknelerinde yangın çıkmıştır.

İtfaiye ekipleri tarafından yangına kısa süre içerisinde müdahale edilerek, teknelerdeki yangın söndürülmüştür. Yangın neticesinde 4 mesleki balıkçı teknesi zarar görmüş, bu teknelerden 2’si kısmen, 2’si ise tamamen zarara uğramıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’ndaki yangının ardından incelemelerde bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde barınağı ziyaret etti. Bakan Oğuz, yangından dolayı tekneleri zarar gören balıkçılar ile görüştü. Ziyarette, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Daire yetkileri de hazır bulundu.