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Balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde Lapta’da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı duyurdu
Balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde Lapta’da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Hayvancılık Dairesi, balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde Lapta’da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

 

29 Haziran Salı  günü saat 10.30’da Lapta’daki Balıkçı Barınağı’nda Daire yetkilileri tarafından yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunulacaktır.

 

Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve  hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacaktır.

 

Toplantı bölgedeki tüm balıkçılarımıza açıktır. Önemle duyurulur.

 

Hayvancılık Dairesi

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