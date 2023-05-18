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“Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı

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“Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
“Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakanlar Kurulu’nun Su Ürünleri Yasası altında yaptığı “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tüzük, mesleki veya amatör, sportif veya turizm amaçlı yapılacak balıkçılık faaliyetlerine ilişkin izin kurallarını belirlemek, su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal konular göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması için su ürünleri avcılığına (balıkçılık) ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasaklar ile uyulması ve uygulanması gerekli kuralları düzenlemek amacıyla yapıldı.

Tüzük, denizde veya sulak alanlarda mesleki veya amatör, sportif veya turizm amaçlı yapılacak balıkçılık faaliyetlerine ilişkin izin koşulları ile bunlardan alınacak harçlar ve ücretlerin belirlenmesini, su ürünleri üretiminin geliştirilmesini, teşvik ve korunmasını, koruma altındaki türleri, habitatları ve av koruma alanları, av araç ve gereçleri ile diğer avcılık uygulamalarını, yer, zaman, boy ve ağırlık yasak sınırlama ve kısıtlamalarına ilişkin ayrıntılı kuralları, amatör veya sportif balıkçılık yarışmalarını, sulara ve kaynaklara erişim koşulları ve su ürünleri ürünlerinin pazarlanması, koruma, kontrol, yetki ve sorumlulukları ile ceza ve yaptırımlara ilişkin ayrıntılı kuralları kapsıyor.

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