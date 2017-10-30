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Balıkesir Belediye Başkanı Uğur istifa etti

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Balıkesir Belediye Başkanı Uğur istifa etti
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, partisinden ve belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa etti.

İstifası istenen belediye başkanlarından Edip Uğur, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir" diyen Uğur, "AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır" dedi.

Bu nedenle belediye başkanlığı görevinin yanı sıra partisinden de istifa ettiğini açıklayan Uğur şunları söyledi:

"Tek endişem başladığımız projelerin yarım bırakılarak insanlarımızın beklentilerinin boşa bırakılmasıdır. Bundan önce veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. İnancım ve itikadım gereği olanda hayır vardır.

Üzgünüm, kırgınım fakat huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım bütün görevlerde Balıkesir sevdalısı olarak şehrime, hemşehrilerime hizmet etme gayreti içinde oldum. Bütün hemşehrilerime, siyaset yaptığım yol arkadaşlarıma ve bu uzun mesai yıllarında bana destek olan aileme teşekkür ediyorum." 

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Uğur'un, ailesi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İSTİFA EDEN 6'INCI BAŞKAN

AKP'de daha önceden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa ettiğini açıklamıştı.

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