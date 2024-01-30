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Balıkesir - Ercan Anayolu'nda Trafik Kazası

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Balıkesir - Ercan Anayolu'nda Ters İstikamet Kazası: Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi
Balıkesir - Ercan Anayolu'nda Trafik Kazası

30 Ocak 2024 tarihinde, saat 02:50 civarında, Balıkesir - Ercan Anayolu'nun 6-7 km'leri arasında trajik bir kaza meydana geldi. Celil KOL (E-27) idaresindeki ZUB 607 plakalı salon araç, kuzey istikametine doğru dikkatsizce ters yönde seyrederken, karşı yönden gelen Abdullah KAYA (E-26) yönetimindeki MC 181 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ZUB 607 plakalı araç sağ şeride savruldu ve aynı anda Zhanat YELEUOV (E-43) yönetimindeki RT 752 plakalı aracın ön sağ kısmına çarptı.

Kaza sonucunda, Celil KOL ve Abdullah KAYA adlı sürücüler yaralandı ve hemen olay yerine çağrılan ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Yaralılar, tedavi altına alındı ve durumları ciddiyetini koruyor. Kazanın meydana gelişine ilişkin detaylı inceleme ve soruşturma ise hızla devam ediyor.

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