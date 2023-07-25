Balıkesir köyünde Koyun Keçi Çiçek Hastalığı vakası tespit edildi

Balıkesir köyündeki bir adet küçükbaş hayvan işletmesinde yeni Koyun Keçi Çiçek Hastalığı vakası tespit edilmiştir. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde ivedi olarak 25.07.2023 tarihinde toplanan Hayvancılık komitesi aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına karar vermiştir. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık Hayvan Sağlığı Yasa’sı tahtında aşağıda belirlenen tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Balıkesir köyünde kayıtlı tüm küçükbaş ve büyükbaş işletmelerinin 25 Temmuz – 25 Eylül tarihleri arasında hayvan hareketlerinin yasaklanması ve bölgeye karantina uygulanması; Bölgeye 25 Eylül tarihine kadar hayvan girişinin yasaklanması; Balıkesir köyündeki kayıtlı işletmelerdeki küçükbaş hayvanların Çiçek Hastalığına karşı acil aşılanması; Karantina bölgesindeki hayvanların Veteriner Dairesi kontrol ve onayı ile sadece Perşembe günleri olacak şekilde ET-SAN mezbahasında yapılması; Hastalık nedeni ile ölen ve itlaf edilen hayvanların Genel Tarım Sigortası tarafından tazmin edilmesi; Bölgede yoğun dezenfeksiyon ve insektisit mücadelesi yapılması, Tüm mezbahalar işletme sahipleri tarafından dezenfeksiyon noktaları oluşturulması ve havan nakil araçlarının dezenfekte edilmesi; Mezbahaların düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve insektisitler karşı ilaçlanması.

Bölgede tedbirlerin uygulanması ve aşı çalışmaları 26 Temmuz tarihinde itibaren ivedi şekilde başlanacaktır. Üreticilerin ve ilgili kişilerin hastalık konusunda hassasiyet göstermesini, kurallara ciddiyetle uyulmasını ve konuyla ilgili bölgede yapılacak çalışmalara yardımcı olmalarını önemle duyurulur.

Hastalık insanlara bulaşmayan fakat koyun ve keçilerde yüksek hastalık oranı ve ölüm oranı ile seyreden viral bir hastalıktır. Hastalığın etkin bir tedavisi yoktur ve hızlı bir şekilde hayvanlar arasında yayımaktadır. Hasta hayvanlar durgunlaşır, ateş gelirşir ve yeme ve içme azalır. Hasta hayvanların baş bölgesinde, karın ve kuyruk altında ve bacaklar arasında kızarıklık, papül ve kabarık lezyonlar oluşmaktadır. Hastalığın yayılması olması ile klinik semptomlar şiddetlerin ve ölüm gerçekleşebilir.

Hastalığın korunmasında aşılama ve hayvan hareketlerinin kısıtlanması önemli etkiye sahiptir. Hastalık büyük oranda hayvanlar arası temas ve hayvan hareketleri yayılsa da; sokucu ve kan emici sinek ve böcekler yolu ile mekanik olarak da bulaşabilmektedir. Hastalığın belirlenmesi ve koruyucu tedbirlerin alınmasında şüpheli vakaların bildirilmesi ve en kısa sürede test edilmesi çok önemlidir. Üreticilerin işletmesindeki şüpheli vakaları, hasta ve ölen hayvanlarını Veteriner Dairesine bildirmesi hasatlık kontrolü içim elzem öneme sahiptir.