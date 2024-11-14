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Balıkesir'de Ani Ölüm: 42 Yaşında Serhat Boytam Yaşamını Yitirdi

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Boytam'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Balıkesir'de Ani Ölüm: 42 Yaşında Serhat Boytam Yaşamını Yitirdi

Balıkesir’de yaşayan 42 yaşındaki Serhat Boytam, dün akşam saat 21:30 sıralarında evinin garajında aniden fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından hızla Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boytam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boytam'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Bu ani ve beklenmedik ölüm Balıkesir halkını yasa boğarken, yakın çevresi ve ailesi büyük bir üzüntü yaşadı.

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