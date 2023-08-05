Balıkesir’de işçi evinde 1 kişi ölü bulundu, 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’nda yapılan açıklamaya göre, bugün saat 06:.0 sıralarında, Balıkesir’de Ağıllar bölgesinde, işçi evi içerisinde kalmakta olan 43 yaşındaki Muhammad Bashır söz konusu ev içerisinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Aynı ev içerisinde kalmakta olan 32 yaşındaki Muhammad Asım Khan’ın ise baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.