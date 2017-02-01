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Balıkesirli genç organlarıyla 4 hastaya umut olacak

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Balıkesirli genç organlarıyla 4 hastaya umut olacak
Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen gencin organları ailesince bağışlandı.

Balıkesir'de, geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 hastaya umut oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazasından sonra getirildiği Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki E.G'nin ailesi, organ ve oku koordinatörlüğü ekibinin görüşmesi sonucu çocuklarının organlarını bağışladı.

E.G'nin organlarını almak için İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2 ayrı ekip uçakla Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığına geldi. Buradan hastaneye geçen uzmanlar tarafından E.G'nin 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi alındı. Karaciğer ve böbrekler Bursa, kalp ise İstanbul'a gönderildi. 

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Organ ve Doku Koordinatörü Dr. Fuat Çöken, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Genç kardeşimiz geçirdiği trafik kazasına bağlı kafa travmasıyla 25 Ocak'ta hastanemize getirildi. O günden bu yana tedavileri devam etti ama bu sabah itibarıyla beyin ölümü gerçekleşti. Akabinde aile ile görüştük. Aile sağ olsun evlat acısını bir kenara bırakıp insanlara hayat olma yolunu seçti, kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz.'' dedi.

Çöken, hastadan alınan 2 böbrek, karaciğer ve kalbin organ nakli için bekleyen hastalara nakledileceğini bildirerek, "Balıkesir ve orga nakli bekleyen hastalarımız açısında çok çok önemli bir başlangıç oldu. Bu ay ikinci donörümüz. Organ nakli bekleyen hastalarımız açısından umut verici ve yüz güldüren bir olay. Herkesin bir gün organa ihtiyaç duyabileceğini unutmamamız gerekiyor. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

 

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