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Balıkların yüzerken neden aşağı baktığı ortaya çıktı

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ABD'de yapılan bir araştırma, balıkların yüzerken neden aşağı baktıklarını inceledi.
Balıkların yüzerken neden aşağı baktığı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Northwestern Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, bilim insanları, balıkların ne kadar hızlı hareket ettiklerini nehir yataklarından anlayabilmek ve kaybolmaktan kaçınmak için üstlerinden ziyade altlarında ne olduğuna daha fazla dikkat ettiklerini açıkladılar.

Times’ta yer alan ve Current Biology dergisinde yayınlanan araştırma, aşağı bakmanın balıkların nehirde yüzmesine ve akıntı yönünde gitmemesine yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

GÖRÜŞLERİ İNSAN GÖZÜNDEN FARKLI

Bilim insanları, LED ışıklarla çevrili zebra balıklarının, alt kısımda görüntülenen desenlere, yukarıdan gelen görsel ipuçlarına kıyasla çok daha güçlü tepki verdiğini buldular. Ekip ayrıca zebra balığının Hindistan’daki doğal yaşam alanına gitti ve nehirde “balık gözü” görüntüsünü yeniden oluşturmak için robotik bir kamera kullandı.

Veriler, bir balığın beyninin görsel sinyalleri nasıl yorumladığı üzerine yapılan araştırmalarla birleştirildi.

Northwestern Üniversitesi’nde profesör olan Emma Alexander, “Bir balık yüzerken, özellikle akıntıya karşı, yanından geçen su ve enkaz akışı, onları hızlı bir şekilde ilerlediklerini düşünmeleri konusunda yanıltabilir, oysa aslında onlar nehir yatağına göre hareketsiz kalırlar veya sadece yavaş hareket ederler. Tersine, hızlı akan bir nehir tarafından akıntı yönünde sürükleniyorlarsa, su ve enkaz akışı yönünde aynı hızda akarken statik göründüğü için fark etmeyebilirler.”

“Balıkların geniş bir görüş alanı vardır, bu da insanlar gibi etrafa bakmak için gözlerini hareket ettirmeleri gerekmediği anlamına gelir” dedi.

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