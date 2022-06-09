Balıkta ölümcül tehlike!

Ancak, çok fazla balık yemek sağlığa zarar verebilir. ABD'de yaklaşık 500 bin kişinin incelenmesiyle yapılan yeni bir araştırma, haftada iki porsiyon balık yemenin, türünün en ölümcülü olan cilt kanseri (melanom) riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Balıkların denizde aldığı arsenik ve cıva gibi zararlı maddelere dikkat çekildi. Ancak, bazı uzmanlar balık yemenin yararlarının gözardı edilemeyeceğini vurgulayarak, çalışmanın insanları balık yemekten vazgeçirmemesi gerektiğini söyledi.

İngiltere’deki Brown Üniversitesi’nden uzmanlar, günlük balık alımı 42,8 g olan kişilerin, günlük balık alımı yalnızca 3,2 g olan kişilere göre yüzde 22 daha yüksek melanom riskine sahip olduğunu buldu. Daha fazla balık yiyenlerde ayrıca, yalnızca cildin dış tabakasında, evre 0 melanom veya melanom in situ (bazen kanser öncesi olarak da adlandırılır), olarak bilinen anormal hücrelerin gelişme riski yüzde 28 arttı.

Melanom, en agresif seyirli ve hayatı en çok tehdit eden cilt kanserine deniliyor.

YAKLAŞIK 500 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmanın bulgularının, 491 bin 367 ABD'li yetişkin üzerinde yapılan ve Cancer Causes & Control dergisinde yayınlanan bir araştırmaya dayandığı belirtildi.

BALIĞIN ALDIĞI ZARARLI KİMYASALLARLA BAĞLANTILI

Çalışmanın yazarı Eunyoung Cho, "Cilt kanseri riskinin artmasının,balıklardaki poliklorlu bifeniller, dioksinler, arsenik ve cıva gibi zararlı maddelerle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bununla birlikte, çalışmaya katılanların ortalama 62 yaşındaydı. Gönüllüler, önceki yıl boyunca ne sıklıkla kızarmış balık, ızgara balık ve ton balığı yediklerini ve porsiyon boyutlarını bildirdi.

Araştırmacılar daha sonra kanser kayıtlarından elde edilen verileri kullanarak 15 yılda gelişen yeni melanom vakalarının sıklığını hesapladılar. İnsanların kilosu, sigara içip içmedikleri, alkol alıp almadıkları, beslenme şekilleri, diyet, ailede kanser öyküsü ve oturdukları yerlerdeki ortalama UV radyasyon seviyeleri gibi sonuçları etkileyebilecek faktörleri hesaba kattı.

Genel olarak, 5 bin 34 kişi (yüzde 1) çalışma süresi boyunca melanom geliştirdi ve 3 bin 284 kişi (yüzde ,.7) evre 0 melanom geliştirdi. Sonuçları, toplam balık alımının daha yüksek risklerle bağlantılı olduğunu gösterdi. Aynı zamanda, günlük ton balığı tüketimi 14,2 g olan kişilerde, 0,3 g ton balığı tüketenlere kıyasla melanom riski yüzde 20 daha yüksekti.

Günde 17,8 gr kızartılmamış balık yemek, sadece 0,3 gr yemeye kıyasla yüzde 18 daha yüksek malign melanom riski ve yüzde 25 daha yüksek evre 0 melanom riski ile ilişkilendirildi. Ancak kızarmış balık yemekle cilt kanseri arasında anlamlı bir bağlantı bulunamadı.

Çalışmayı yorumlayan, Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr Michael Jones şunları kaydetti: "Yazarlar, kızartılmamış balık ve ton balığı alımının daha yüksek oranda melanomla ilişkili olduğunu buldular. Bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıfır ve bu nedenle şans eseri olması muhtemel değildir. Daha fazla kızartılmamış balık veya ton balığı tüketen kişilerin melanom riskini artıran başka yaşam tarzı alışkanlıklarına sahip olmaları mümkündür. Yazarlar bunu dikkate aldı ve potansiyel olarak kafa karıştırıcı bazı faktörler için ayar yaptı.”

"ARAŞTIRMA İNSANLARI BALIK YEMKTEN VAZGEÇİRMEMELİ"

Öte yandan farklı uzmanlar, balığın önemli bir sağlıklı gıda olduğunu ve onu yemeyi bırakmaya gerek olmadığını söyledi. Aston Tıp Okulu'nda kıdemli öğretim görevlisi olan Dr Duane Mellori "Yazarlar, balıklardaki kimyasal maddeler ile kanser riskini artırabilecek bir bağlantı olabileceğini öne sürüyorlar.

Ancak, balık yememek de ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Haftada iki porsiyon balık yemeyi hatırlamak önemlidir. Omega-3 yağ asitleri gibi önemli besinleri sağlıklı bir beslenmeye dahil etmenin yolu balık yemekten geçer. Araştırma insanları balık yemekten vazgeçirmemeli” dedi.