Balina dalgıcı böyle yutmaya çalıştı (video)

Güney Afrika’nın Port Elizabeth Limanı’nda su altı çekimi yapan Rainer Schimpf, kendini bir anda balinanın ağzında buldu.

Barcroft Animals'a konuşan 51 yaşındaki dalgıç, meslektaşlarıyla birlikte Güney Afrika'nın Port Elizabeth Limanı açıklarında su altı çekimler yapıyordu. Bir köpekbalığının fotoğrafını çektiği an suyun altında bir balina çıktı.

Schimpf, "Bir anda her yer karardı ve bir şeyler uyluğumu sıkmaya başladı. Bu tip durumlarda korku için zaman yok, içgüdüleri takip etmek gerekiyor" diye anlattı.

İçgüdü, balinanın onu okyanusun derinliklerine sürükleyeceğini söyledi, bu yüzden dalgıç nefesini tuttu.

Ancak adam şanslıydı, çünkü bu tür balinalar, boyutuna rağmen sadece küçük planktonlarla besleniyor. Büyük avın tadını beğenmeyen balina dalgıcı tükürdü.

Bu arada Schimpf'ın arkadaşları çekime devam ettiğinden olay kameraya yansıdı.

Şanslı adam, dalgıçlık yaptığı uzun yıllar boyunca buna benzer bir olay yaşamadığını söyledi.