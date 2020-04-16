Balina, fil dişi ve gergedan boynuzundan 'Osmanlı tesbihi' yapmışlar!

TC Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ankara’da gerçekleştirdikleri operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde mamut, balina ve fil dişi ile gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet değerli doğal taş ele geçirildi.



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen bir ihbarda, Ankara’da bir iş yerinde nesli tükenmiş ya da tehlike altında olduğu için ticareti yasaklanan hayvanların boynuzlarından ve dişlerinden imal edilen tespihlerin satışının gerçekleştirildiği bilgisi iletildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan araştırmada şüpheli faaliyetlerin yürütüldüğü adres belirlendi.



Bu adreste yapılan aramada balina ve fildişi ile gergedan boynuzundan imal edilmiş çok sayıda tespih ve tespih yapımında kullanılan değerli taşlar ele geçirildi.



Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenirken ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı.