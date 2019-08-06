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Balina taklidi yapan bozayı kameralara yansıdı (Video)

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Video Rusya'da Doğa Koruma Alanı görevlisi Anna Yeliseyeva tarafından kayda alındı.
Balina taklidi yapan bozayı kameralara yansıdı (Video)

Rusya'da, Olga Bay koyunda Kronotsky Doğa Koruma Alanı görevlisi tarafından kayda alınan anlarda, birbirlerine birkaç metre mesafede suyun tadını çıkaran bir bozayı ve balinanın sıradışı anları görülüyor. Üstelik videoda ayı, bir süre dikkatle izlediği balinanın taklidini yapıyor.

Doğa Koruma Alanı görevlisi Anna Yeliseyeva tarafından kayda alınan videoda, gri balina kıyı sularında taklalar atıp yüzgeçlerini ve sırtını esnetirken, boz ayının da onu dikkatle izlediği görülüyor. Ardından izlediği performanstan oldukça etkilenen ayının, balinayı taklit ederek kumsalda sırt üstü dönüp pençelerini havaya kaldırması görenleri şaşkınlığa uğratıyor.

Yeliseyeva, espirili bir dille “Ayı mı balinayı taklit ediyor yoksa balina mı ayıyı anlamak güç” ifadelerini kullanarak şaşkınlığını dile getirdi.

Kamçatka Yarımadası’nda yer alan Kronotskiy Doğa Koruma Alanı, dünya üzerinde en çok sayıda boz ayıya ev sahipliği yapan bölgelerden biri. Bu nedenle de bölgeyi yalnızca bilim insanlarının, araştırmacıların ve sınırlı sayıda turistin ziyaret etmesine izin veriliyor.

 

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