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BALİSTİK UZMANI DİNLENDİ

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Girne Çatalköy mevkiinde evine giderken hain bir pusuya düşürülerek öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili onuncu duruşma gerçekleşti.
BALİSTİK UZMANI DİNLENDİ

Girne Çatalköy mevkiinde evine giderken hain bir pusuya düşürülerek öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili onuncu duruşma gerçekleşti.

Suikastın gerçekleşmesinde rol alan eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı huzuruna çıkarıldı. Mahkemede tanık olarak Balistik İnceleme uzmanı Ahmet Azizoğlu dinlendi.

Azizoğlu, olayda kullanılan kalaşnikof ve silahlarla ilgili olarak yapılan balistik inceleme hakkında bilgi verirken, balistik raporları mahkeme heyetine sunuldu. Dava 30 Kasım Perşembe saat 11.30’a ertelendi. Öte yandan Türkiye’de İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava 8 Aralık tarihinde görülecek.

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