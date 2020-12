Balkabağı Faydaları Saymakla Bitmiyor

Sonbaharın simgelerinden biri haline gelen balkabağına sofralarınızda yeterince yer veriyor musunuz? Birçoğumuza göre sebze olan balkabağının aslında bir meyve olduğunu biliyor muydunuz? Birbirinden farklı yemekler, tatlılar yapabileceğiniz vitamin ve mineral deposu balkabağının faydalarına bir bakalım…

Bağışıklık sisteminizi balkabağı ile güçlendirin.

Balkabağı, antioksidan özellik gösteren A, C ve E vitaminlerinden zengin içeriğiyle vücut direncini artırıyor ve hastalıklardan koruyor. 1 porsiyon (100 g) balkabağının 13,8 mg C vitamini içerdiğini ve yetişkin erkeklerin günlük C vitamini ihtiyacının %15,3’ünü, yetişkin kadınların ise %18,4’ünü karşıladığını biliyor muydunuz?

Balkabağı göz sağlığı için birebir.

Balkabağında bolca bulunan lutein ve zeaksantin karotenoidleri sarı nokta hastalığı, katarakt ve zararlı ışınlardan gözü korur. A vitamini içeriğiyle de alacakaranlıkta gözün ışığa uyumunu sağlayarak görüş kabiliyetini artırır.

Daha parlak ve genç bir cilt için balkabağı tüketin.

Balkabağı, C vitamini içeriğiyle kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı oluyor; E vitamini içeriğiyle cildi nemlendirici etki gösteriyor ve parlaklığını artırıyor; A vitamini içeriğiyle de güneş ışığı, sigara, çevre kirliliği gibi unsurların neden olduğu serbest radikallerin olumsuz etkilerinden cildi koruyor.

Kabızlığın çözümünü balkabağında bulabilirsiniz.

Balkabağı, yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerinizi artırmak içi birebir. Balkabağı, yoğurt ve yulaf karışımı ile kabızlık probleminizi çözebilirsiniz.

Kalp dostu balkabağı…

Balkabağı potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenleyerek ve çözünür lif içeriğiyle de kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.

Balkabağı kilo vermenize destek sağlıyor.

Balkabağı yüksek lif içeriğiyle uzun süre tokluk sağlıyor ve yeme ataklarınızın önüne geçiyor. Üstelik 100 gramında yalnızca 41 kkal içeriyor… Balkabağını ezip tarçın ile birleştirdiğinizde de tatlı ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olacak.

Balkabaklı Atıştırmalık Toplar

· 2 orta boy dilim balkabağı

· 1 su bardağı yulaf ezmesi

· 1 çay bardağı çiğ badem

· 1 tatlı kaşığı tarçın

· 2 yemek kaşığı bal

· Toz hindistan cevizi

Balkabaklarını iyice yumuşayana kadar haşlayın ve bir kapta çatalla ezin. Badem ve yulafı rondodan çekip un haline getirin. Unu ve balı balkabağı püresine ekleyip karıştırın. Karışımı 30 dk buzdolabında bekletip serleştikten sonra yuvarlak şekil verin ve hindistan cevizine bulayın. Afiyet olsun.