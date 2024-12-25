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Balkanları etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle on binlerce ev elektriksiz kaldı

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Otoyolların kapanması ve tren seferlerinin askıya alınması nedeniyle kar fırtınası trafikte de büyük aksamalara neden oldu.
Balkanları etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle on binlerce ev elektriksiz kaldı

Balkanlar'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve rüzgârın ardından Salı günü Bosna Hersek'te on binlerce eve elektrik verilemedi.

Bazı kasaba ve köylere erişimin tamamen engellenmesi nedeniyle yollar kapandı ve trafikte büyük aksamalar yaşandı.

Bosna, Sırbistan ve Hırvatistan'daki yetkililer ağır vasıtaların hareket etmesini yasakladı ve etkilenen tüm yollarda sınırlı trafik kuralları uyguladı.

Fırtınalar Bosna, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın tamamını etkiledi.

Balkanlar genelinde yetkililer, kar sürüklenmelerinin ana yolların kapanmasına neden olması nedeniyle seyahat uyarıları yayınladı. Yetkililer ayrıca, vatandaşlara evde kalmalarını ve mümkün olduğunca seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Yerel medya Bosna'da 150.000'den fazla evin fırtınanın elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kaldığını duyurdu. Arızanın aynı zamanda bu evlerin birçoğunun ısınma ve suya erişimini kaybetmesine neden olduğu bildirildi.

Kuzeybatı ve batı Bosna fırtınadan en çok etkilenen bölgeler oldu. Bölge sakinleri temiz içme suyundan bile mahrum kaldı ve bölgedeki okullar üst üste ikinci gün tatil edildi.

Bölgesel televizyon ağı N1, Bosna'nın batısında onlarca aracın seyahatlerine devam edemeden 10 saat boyunca karda mahsur kaldığını aktardı.

Yerel yetkililere göre, Bosna'nın kuzeybatısındaki Drvar kentinin de dış dünyayla bağlantısı tamamen kesildi. Yollarda ve otoyollarda biriken kar, araba ve demiryollarının kullanımını imkansız hale getirdi. Drvar'daki yetkililer karı temizlemek için mücadele etmeye devam ederken acil durum ilan ettiler.

Slovenya'da ise başkent Ljubljana'nın kuzeyindeki Alp Dağları'nda yaralı bir Macar yürüyüşçüyü arama çalışmaları şiddetli rüzgar nedeniyle askıya alındı.

Ancak kurtarma ekipleri pazartesi günü Macar'ın kadın arkadaşına ulaşarak, tıbbi değerlendirme ve tedavi için hastaneye nakletmeyi başardı.

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