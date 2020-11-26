Balkona afiş: Virüs bitene kadar misafir almıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka artışının fazla olduğu iller arasında saydığı Tokat’ta yaşayan Fatma Esin Tuna, balkonuna, “Evdeyiz, koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz, misafir olmuyoruz, maske, mesafe, hijyen” yazılı afiş astı.

Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan gönüllü turizm elçisi Tuna, durumun vahametinin kavranmasına katkı sağlamak için böyle bir yönteme başvurduğunu belirterek şöyle devam etti: “Vaka sayıları çok ürkütücü duruma geldi, bir vaka bile çok denilen bir salgınla baş etmeye çalışıyoruz. Hayat Eve Sığar uygulamasından da takip ediyordum. İlimizde her yeri kırmızı alan olarak görmek mümkün. Bu durumda herkes pandemi gönüllüsü olmalı. Sayın Sağlık Bakanımız konuşmasında kişisel tedbirlerin öneminin üzerinde durdu ve misafir alınmamasını tavsiye etti. Ben de bu yazıyı evimin camına asıyorum.”