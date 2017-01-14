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Balkondan düşerek yaşamını yitirdi...

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Balkondan düşerek yaşamını yitirdi...
3 metre 70 cm yüksekliğindeki balkondan toprak zemine düşerek ağır şekilde yaralanan Allport, hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı...

Polisten alınan bilgilere göre, geçtiğimiz gün (13.01.2017) , saat 13.00 sıralarında, Kurtuluş’ta sakin Malcolm Allport (E-74) evinin ikinci katının balkon kısmında, spiral makinesi ile kesmiş olduğu su deposunun ayağını aşağıya attığı esnada dengesini kaybederek 3 metre 70 cm yüksekliğindeki balkondan toprak zemine düşerek ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

Allport ‘un kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15.15’de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

 

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