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Balkondan Girdi ziynet Eşyalarını Çaldı

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Balkondan Girdi ziynet Eşyalarını Çaldı
Balkondan Girdi ziynet Eşyalarını Çaldı

2020 Ağustos ayı içerisinde, Lefkoşa’da, Türkan Güneş OSMAN’a ait ikametgahın balkon
kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içersisinden muhtelif ziynet eşyaları çalınmıştır. Olayın polisin
bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.H.(K-38)
tutuklanmıştır. Yapılan sorgulamasında bahse konu şahsın söz konusu ikametgâhtan çalmış olduğu bir altın kolyeyi ise Lefkoşa’da 2950 TL karşılığında bir iş yerine satmak suretiyle de sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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