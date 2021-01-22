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Balkondan girip 7000Dolar ve 8000 TL çaldı!

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 Lefkoşa’da meydana gelen ev açma, sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ylyas Aralov teminat maksatlı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Balkondan girip 7000Dolar ve 8000 TL çaldı!

 Lefkoşa’da meydana gelen ev açma, sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ylyas Aralov teminat maksatlı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer huzurda bulunan zanlı Ylvas Aralov’un 6 Ocak 2021 tarihinde 07.30 - 19.30 saatleri arasında Lefkoşa Küçük Kaymaklı adresinde sakin A.B’nin ikametgâhının kilitsiz vaziyetteki doğuya bakan balkon kapısını açarak ikametgâha giriş yapan zanlı Ylyas Aralov’un yatak odasında komodinin çekmecesinde muhafaza edilen 7,000 Dolar ve 8,000 TL nakit paraları komodinin çekmecesinden alıp sirkat edip aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiği ve zanlının ikametgâha doğru ilerlediği sırada kamera kayıtlarında tespit edildiğini belirtti. Polis tespit edilen zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada olay günü giydiği kıyafetleri ve ayakkabılarının tespit edilip emare yapıldığını söyledi. Polis yapılan olay yeri incelemesinde balkonda bulunan ayak izleri ile zanlının ayakkabısının izlerinin bire bir örtüştüğünün de tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis alınan tutukluluk sürelerinde zanlının bankada bulunan hesaplarının incelenmesi için merkez bankası aralığı ile girişimlerde bulunulduğu ve yapılan incelemede söz konusu hesaplarda şüpheli işlem tespit edilmediğini belirtti. Polis memuru Ali Gencer Ayrıca zanlının çalışmakta olduğu işyerinden yapılan sorguda çalışma izninin devam edeceğini belirterek zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklaması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 7500 TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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