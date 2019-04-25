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Balmumundan 'Khaleesi' heykeli alay konusu oldu: "Daenerys dışında her şeye benziyor"

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Heykelin yapımının 6 ay sürdüğü belirtildi
Balmumundan 'Khaleesi' heykeli alay konusu oldu: "Daenerys dışında her şeye benziyor"

Game of Thrones dizisinden Emilia Clarke'ın canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterinin Dublin Balmumu Heykel Müzesi'ne eklenen heykeli sosyal medyada alay konusu oldu. 

Birçok Twitter kullanıcısı Dublin'deki müzenin paylaştığı fotoğrafın altına "heykelin aslına hiç benzemediğini" yazdı. Bir kişi balmumu heykelin Lord of the Rings filminden Legolas karakterine daha çok benzediğini yazdı. 

PJ Heraghty imzalı heykelin yapımının 6 ay sürdüğü belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları uzun süren çalışmaların sonucunda "heykelin Khaleesi'ye benzememesine" tepki gösterdi.

Müzenin pazarlama departmanının müdürü Laoise Keaveney ise "İkonik karakteri koleksiyonumuza eklediğimiz için çok mutluyuz. İyi ki son sezona yetişti" diye konuştu.

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