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Balon balıkları için balıkçılara 180 bin TL, ve sosyal sigorta prim destekleri için 54 bin TL ödeme yapıldı

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Hayvancılık Dairesine balon balığı teslim eden 57 balıkçı için, Kooperatif Merkez Bankasına 180 bin TL ödeme yapıldı.
Balon balıkları için balıkçılara 180 bin TL, ve sosyal sigorta prim destekleri için 54 bin TL ödeme yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, balıkçı malzemelerine zarar veren balon balıklarından avlayıp Daireye teslim eden 57 balıkçının Banka şubelerinden hakkedişlerini alabileceği belirtildi.

BALIKÇILARIN SOSYAL SİGORTA PRİM DESTEKLERİ ÖDENDİ

Öte yandan, balıkçılığı özendirmek ve balıkçıları sosyal güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla düzenlenen sosyal sigorta prim desteği kapsamında, Hayvancılık Dairesi’ne kayıtlı küçük balıkçı gemileri sahibi 16 mesleki balıkçı için ise, Kooperatif Merkez Bankasına 54 bin TL yatırıldığı kaydedildi.

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