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Balon Balıkları Ödendi

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Balıkçıların Sosyal Sigorta Prim Destekleri Ödendi
Balon Balıkları Ödendi

2020 yılı için Balon balığının balıkçılık malzemelerine verdiği zararlara karşılık yıl içerisinde düzenlenen sportif yarışmalar dahil avcılığı yapılan balon balıklarını Hayvancılık Dairesi’ne teslim eden izinli 69 balıkçıya toplamda 440.977,00 TL’lik ödeme Kooperatif Merkez Bankası’na yatırılmıştır.

Balıkçılarımız bankanın ilgili şubelerinden hakedişlerini  alabilirler.

Balıkçıların Sosyal Sigorta Prim Destekleri Ödendi

2020 yılı için, balıkçılığı özendirmek, girişimciliği artırmak ve sosyal güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla yapılan sosyal sigorta prim desteği ödemesi gerçekleşmiştir. Buna göre Hayvancılık Dairesi’ne kayıtlı küçük balıkçı gemileri sahibi 19 mesleki balıkçıya, toplamda 120.412,52 TL’lik ödeme Kooperatif Merkez Bankası’na yatırılmıştır. Balıkçılarımız bankanın ilgili şubelerinden hakedişlerini alabilirler.

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