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Balotelli 3,5 Yıl Sonra İtalya Milli Takımına Çağrıldı

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Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli 3,5 yıl sonra tekrar İtalya milli takımına çağırıldı.
Balotelli 3,5 Yıl Sonra İtalya Milli Takımına Çağrıldı

İtalya Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Adana Demirspor forması giyen İtalyan oyuncu Mario Balotelli’yi yeniden milli takıma davet etti.

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, 'Gök-mavililer' olarak anılan İtalyan milli takımının 26 Ocak-28 Ocak tarihlerinde Coverciano’da yapacağı hazırlık kampına 7’si ilk kez olmak üzere toplam 35 oyuncu çağrıldı.

Teknik Direktör Mancini’nin kararıyla Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli de 3,5 yıl aradan sonra İtalya Milli Takımı hazırlık kampına davet aldı.

31 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor formasıyla bu sezon 21 resmi maçta, 9 gol atıp 5 de asist yaptı.

Balotelli, gök-mavili formayı son olarak 7 Eylül 2018'de İtalya’nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta giymişti.

İtalya Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na gitmek için mart ayında Kuzey Makedonya, Portekiz ve Türkiye’nin olduğu C Yolu'nda Avrupa Elemeleri Play-Off turunda mücadele edecek.

Adana Demirspor Kulübü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz" sözlerine yer verdi.

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