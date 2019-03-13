Baltayla Atatürk büstüne saldırıldı ve hasar verildi!

Çirkin saldırıya tepki gösteren Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu polise şikayette bulunduklarını kaydetti.
Sennaroğlu sosyal medyadan şu sözlerle tepki gösterdi
Atatürk ne demişti .... Fikirler zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. Büyükkonuk Atatürk Büstüne dün Akşam saldırı yapıldı .. Sanırım balta İLE ..!!! Ha çocuk işi mi ...! Biz çocukken bu Büste kuçak dolusu çiçek bırakmayı öğrenmiştik.. Polise şikayetçi olduk..!!! Temennim bulunmasıdır.... YAZIKLAR olsun
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