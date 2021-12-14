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Baltık Denizi’ndeki faciaya “sarhoş denizciler” soruşturması

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Baltık Denizi’nde Danimarka ve İngiliz gemilerinin çarpışması sonucu en az bir kişinin öldüğü olayda, iki mürettebatın zehirlenme sınırında alkol tükettiği ortaya çıktı.
Baltık Denizi’ndeki faciaya “sarhoş denizciler” soruşturması

Baltık Denizi’nde Danimarka ve İngiliz gemilerinin çarpışması sonucu en az bir kişinin öldüğü olayda, iki mürettebatın zehirlenme sınırında alkol tükettiği ortaya çıktı.

Baltık Denizi’nde pazartesi günü iki kargo gemisi çarpıştı. Danimarka gemisi alabora olurken, geminin mürettebatından en az bir kişi öldü bir kişi de kayboldu. İngiliz gemisi ve mürettebatının ciddi bir yaralanma geçirmediği söylendi.

 

Baltık Denizi'nde kargo gemileri çarpıştı

 

Çarpışmanın kesin nedeni henüz belirlenmemiş olsa da, İsveç makamları tarafından yapılan testlerde İngiltere gemisinden iki mürettebatın alkol zehirlenmesi sınırını aştığı dile getirildi.

Soruşturmanın başkanı Jonatan Tholin, pazartesi günü yaptığı açıklamada, alkol zehirlenmesi ve ihmal dahil olmak üzere ek şüphelerin bulunduğunu söyledi.

İngiliz gemisinin sahibi Scotline Marine Holdings de yaptığı açıklamada iki mürettebatın alkol testinde başarısız olduğunu doğruladı.

Scotline Marine Holdings, şirketin katı bir uyuşturucu ve alkol politikasına sahip olduğunu ve ortaya çıkan herhangi bir ihlalde sıfır tolerans yaklaşılacağını dile getirdi.

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