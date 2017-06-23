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Bambaşka bir Mehmetçik

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Bambaşka bir Mehmetçik
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli son zamanlarda hızla ilerleyen projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Sarıçizmeli, belde halkına kalıcı miras bırakmak için canla başla çalıştıklarını ifade ederek, son zamanların en büyük projelerinin tam hızla ilerlediğinden ve çok yakında tamamlanacağından bahsetti.

İşte Mehmetçik Belediyesi’nin kendi öz kaynakları, kardeş Belediye olan Bursa Osmangazi Belediyesi ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkıları ile hayata geçen proejler...

*Çayırova Köyü Ekolojik Pazar Yeri Projesi

*Entegre Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi

*Balanokko Meydan Projesi

*Bafra Halı Saha Projesi

*Kumyalı Çocuk Parkı Projesi ile Fitness ve Spor Alanı Projesi

*Pamuklu Çocuk Parkı Projesi

“MEYDAN PROJESİ KASIM AYINDA TAMAMLANACAK”

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Üzerinde önemle durulan Meydan Projesi son zamanların en büyük projelerinden biri olarak hayata geçiyor. Kasım ayına kadar devam edecek olan çalışmlar sonunda bambaşka bir Mehmetçik Meydanı halkın hizmetine açılacak. Bayrama kadar kazı işlerinin devam edeceğini belirten Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, beldenin değişimi ve gelişimi için başlatılan projelerde sona doğru gelindiğinin müjdesini verdi.

“BU PROJELER BÖLGEYE ÇOK ŞEY KAZANDIRACAK”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli projelerin bölgeye neler kazandıracağı konusunda bilgiler verdi.

Çayırova Köyü Ekolojik Pazar Yeri Projesi: Haftanın bir günü standart Pazar olarak çalışacak olan ve bölge halkına geniş kapsamlı hizmet verecek projenin amacı cittaslow altında tüzükle belirlenen bir “Marka Pazar” olarak kalıcılaşmak olacak.

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Cittaslow market olacak olan pazarın çalışma şeklini belediye değil, tüzük belirleyecektir.

Cittaslow’un amaçlarından biri de yerel ve geleneksel üretimi destekleyerek bir pazar yeri yaratma, bölgedeki ekonomik kalkınmayı sağlamaktır. Sadece kendi bölgesinde değil, kendi üretimini yapan satıcıların olacağı pazarda aracılar ve toptancılar olmayacak.

“AMAÇ ÜRETİMİ TEŞVİK ETMEK”

Amacın bölgedeki üretimi teşvik etmek olduğunu söyleyen Sarıçizmeli, hedeflerinin sürdürülebilir üretim yapılması ve pazara giden ürünlerin belli standartlarda olması için çalışma yapmak olduğunu belirtti.

Zeka Bey Tohum Merkezi’nden çıkan ata tohumların kullanımı ve bu ürünlerin kalıntısız olarak, plestisist ve hormonal katkıların olmadığı pazara taşınmasını hedeflediklerini söyleyen Sarıçizmeli, genetik yapısı ile oynanmamış, konvasiyonelyönetemlerle yetiştirilmiş bir üretimin yapılacağını vurguladı.

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“GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İLE BİRLİKTE DENETLEYECEĞİZ”

Diğer gıdaların hijyenik olması için denetim yapılacağını söyleyen Sarıçizmeli, üreticilerin belediyeye kayıt yapacağını ve tüzükteki kurallara taahhüt vererek, üretim için imza verenlerin kabul göreceği bir anlaşmanın esas olacağını söyledi. Başkan Sarıçizmeli, belediyeye kayıt yaptıran üreticilerin üretim yerlerinin, Gıda Mühendisleri Odası ile birlikte denetimden geçeceğini vurguladı.

Katkı maddesi olmadığı yönünde üretim yapılacaklarına dair tüzükteki şartlara imza koyacak olan üreticilerin taahhüt ettiklerinin aksine bir üretim yaparlarsa ürünlerinin pazara alınmayacağını belirten Sarıçizmeli, üretimde geleneksel yöntemlerin kullanılacağını söyledi.

Sarıçizmeli, “Pazarda Lefkara işinden hellime, et ve balık ürünlerindan ekmeğe, çöreğe, domatesten marula, meyveden meyve suyuna, yumurtadan tavuk etine kadar her şey satılabilir. Yani yerli üretimi içeren ve katkısız olan her şey burada yer alabilir. Satılacak ürünlerin belirli bir kalitede ve standartta olmasını amaçlıyoruz” dedi.

“BİR MARKA YARATACAĞIZ”

Sözlerine devam eden Cemil Sarıçizmeli “Bir marka yaratacağız. İnsanların gönlü rahat alışveriş yapabileceği bir alanı ile üretimi de teşvik etmiş olacağız. Bir kişinin herşeyi üretip, çok insana satması yerine çok insanın az üretim yapıp, çok insana satmasını sağlayacağız. Yani pastayı daha adil şekilde dağıtmak hedefindeyiz. Biz konvansiyonel tarıma karışıyız.” ifadelerini kullandı.

“ENTEGRE YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU PROJESİNE ÖNEM VERİYORUZ”

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Sarıçizmeli, diğer projeler konusunda da açıklamalarda bulundu: “Belediyenin bundan sonra yapacağı bütün yol çalışmalarında yürüyüş ve bisiklet yolu yapılacak ve bu sistem kullanılacaktır. Bu bir Master Plandır. Meydandan başlayacak ve yavaş yavaş genişleyecek. Tüm belediye hudutları içerisinde bu entegre sistemi uygulama hedefimiz var. Yayalaştırmayı ve bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

“MEYDAN PROJESİ’NDE HEDEF BELEDİYEMİZİN DOKUSUNU ÖNE ÇIKARMAK”

Meydan çalışmasında hedef yine belediyemizin dokusunu öne çıkarmaktır. Meydanlar her kent için önemli yerlerdir. Kentler her zaman meydanları ile anılır. Hayat orada atar. Sosyal aktivitelerin döndüğü noktalardır. Bizim de hedefimiz küçük de olsa bir meydanımızın olması ve buradan doğacak canlılıktan fayda sağlanmasıdır. Yerel ve yabancı turizmi hedefliyoruz. Geleneksel yemeklerin sunulacağı, örneğin Mehmetçik’in en meşhur yemeklerinden fırın kebabının yenilebileceği bir mekan yaratırken, bunun yanında turizm amaçlı yöresel hediyelerin satışının da yapılmasını amaçlıyoruz”

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Bafra’daki yerel turistlerin de yararlanabileceği bir yerin yaratılması ile ekonomik kalkınma oluşturmak bölgemizi hareketlenecektir. Tur operatörleri veya otellerle yapacağımız anlaşmalarla buradaki fırın kebabı kültürünü öne çıkarmayı hedefliyoruz.

“PLAJ VE RESTORAN TURİSTLER İÇİN ÖNEMLİ”

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Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı ve Bostan BeachRestoran’ta bizler için önemli noktalar. Bölgemizde yerel ve yabancı turistlerin en fazla rağbet ettiği alanlardan birisi de restoran ve beach barın yer aldığı alandır. Bu iki farklı alanda belediyemiz en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyor. Özellikle yazda full kadro çalışan plajımız ve restoranımız beldemize renk katmaktadır. Restoranımızda kendi geleneksel yöntemlerimizle ürettiğimiz yerli ürünlerimiz sunulmaktadır.

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