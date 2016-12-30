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Ban veda ederken Akıncı'ya mektup gönderdi

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Ban veda ederken Akıncı'ya mektup gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban ki-Moon, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya bir mektup göndererek Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortaya koyduğu çabalar, güçlü kararlılık, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti.

Genel Sekreter, Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olduğunu, böyle bir gelişmenin tüm ada halklarına barış ve refah getireceğini belirterek, uzun süredir devam eden problemin çözümüne oldukça yaklaşıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da Genel Sekreter'e yazdığı cevapta, müzakerelerin geldiği kritik aşamada, Ban'ın katkılarından ötürü memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bu tarihi fırsatın kaçırılmaması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 yıllık görev süresini tamamlayan BM Genel Sekreter'i Ban ki-Moon’a bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı diledi ve yeni yılını kutladı.

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