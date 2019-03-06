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'Bana saplantılı derecede aşıkmış, kavga ettik, bacağıma şırıngayla bir şey enjekte etti'

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Adana'da bir genç kadın, sevgililik teklifine olumsuz yanıt verdiği kişiyle tartıştığını ve bu kişinin, bacağına şırıngayla bir sıvı enjekte ettiğini söyledi.
'Bana saplantılı derecede aşıkmış, kavga ettik, bacağıma şırıngayla bir şey enjekte etti'

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki H.K. ile 29 yaşındaki arkadaşı H.G., otomobille gezintiye çıktı.

H.G., burada genç kadına sevgili olmak istediğini söyledi.

Ancak H.K. olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada H.G., kız arkadaşının bacağına şırınga içerisindeki bir sıvıyı enjekte etti.

 

Genç kadın can havliyle kendini otomobilden attı. H.G. ise kaçtı. Baygın haldeki H.K.'yı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan H.K., tedaviye alındı.

Doktorlar, genç kadının bacağına enjekte edilen sıvının ne olduğunu belirlemeye çalışırken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, H.G.'yi yakaladı. Polis, şüphelinin otomobilinde olayla kullanılan şırıngayı da buldu.

Genç kadın polise verdiği ifadesinde, "H., bana saplantılı derecede aşıkmış. Kavga ettik, bacağıma şırıngayla bir şey enjekte etti" dedi.

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