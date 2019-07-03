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'Bana siyah bir adam gibi davranıyor' dediği mahkemeyi protesto etmek için yüzünü siyaha boyadı (Video)

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'Bana siyah bir adam gibi davranıyor' dediği mahkemeyi protesto etmek için yüzünü siyaha boyadı
'Bana siyah bir adam gibi davranıyor' dediği mahkemeyi protesto etmek için yüzünü siyaha boyadı (Video)

ABD’nin Hawaii eyaletinde mahkemenin adaletsizliğine ‘sistem bana siyah adam muamelesi yapıyor’ sözleriyle tepki gösteren bir adam, yüzünü siyaha boyayarak duruşma salonuna geldi. Cinayete teşebbüsten yargılanan adam bu kez de ‘mahkemeye saygısızlıkla’ suçlanıyor.

Oahu’da yaşayan 61 yaşındaki Mark Char, 2016 yılında bir yol verme kavgasında sürücüyü, yolcuyu ve olayı izleyen bir kişiyi bıçakladı.

 

Char, Honolulu  mahkemesi tarafından ikinci dereceden cinayete teşebbüs ve saldırı suçlarından suçlu bulundu; şartlı tahliye imkânı açık ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Ancak Char’ın salondaki görüntüsü duruşmaya damga vurdu. Yüzünü tamamen siyaha boyayan Char, yargılama sürecini eleştirdi.

 

 

Yerel televizyon kanalı Char’ın kalıcı bir markör kullandığını belirtirken, duruşma salonuna girmeden önce güvenlik görevlileri tarafından yüzünü yıkaması için uyarıldığını ancak bunu reddettiğini de aktardı.

 

Adil yargılanmadığını savunan Char, “ Bu düzmece mahkemede kendi rolümü oynamaya hazırlandım. (Mahkeme) bana siyah bir adammışım gibi davrandı, bu yüzden ben de bugün siyah bir adam gibi olacağım” dedi. Char, yaşanan olayda meşru müdafaa hakkını kullandığını da savundu.

Char’ın, mahkemeye itaatsizlikle suçlanacağı belirtildi.

 

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