Bana sormayın elçiliğe sorun!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, üç belediyenin bütçesinin Maliye Bakanlığı’nda bulunduğunu, özellikle bir belediye ile ilgili sorun yaşandığını söyledi. Denktaş, yerelden alınan su paralarının nisandan itibaren artacağını, bunun geçen hükümet döneminden beri bilinen bir konu olduğunu söyledi.

“PROTOKOLÜN NEDEN İMZALANMADIĞINI SORUSUNA BİN KERE CEVAP VERDİM”

“Protokolün neden imzalanmadığını sorusuna bin kere cevap verdim” diyen Denktaş, hükümetin protokolü imzalamaya hazır olduğunu, Türkiye’de siyasi iradenin son rötuşları yapmasının ardından imzalanacağını belirtti. Denktaş, şubat ayı için ödemeleri yapmak için Merkez Bankası’ndan avans alındığını, yıl sonuna kadar geri ödeneceğini, iç borçlarla ilgili protokolün hazırlandığını, yıllardan sonra ilk ödemenin bu hükümet dönenimde yapılmaya başlanacağını kaydetti.

“MART MAAŞLARI BORÇLANMA YAPILMADAN ÖDENDİ”

Mart ayı maaşlarının borçlanma yapılmadan ödendiğini dile getiren Denktaş, “gelecek ayki havaalanı ödemelerinden yaptık” dedi. Denktaş, ödemelerin düzgün bir şekilde yapıldığını söyleyerek, mali konularda atılması gereken her adımın cesurca atılacağını belirtti.

Denktaş, Amcaoğlu’nun söz alarak, kendisine “padişahlık” suçlamasında bulunması üzerine yeniden kürsüye çıktı. Denktaş, “Var olan bir borç ve bir ay sonra yapılacak bir hesaplaşma var. İkisi arasındaki boşluğu doldurdum, padişahlık değildir yaptığım, yetki ve inisiyatifimi kullandım. Vatandaşı mağdur etmemek adına.

Protokolün imzalanmaması konusundaki sorulara bundan sonra cevap vermeyeceğim. Büyükelçilik protokolün imzalanmamasının gerekçesini açıklasın. Bize yönelik ‘Türkiye’den para alamıyorsunuz, beceriksizsiniz” algısı yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Bu sırada UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, usul hakkında söz aldı. Çavuşoğlu, Denktaş’ın sözlerini eleştirerek, “Sorumuza milletvekilleri cevap veremiyorsa, bizi elçiliğe yönlendiremez. Bizi başka yere yönlendireceksen orada oturma” dedi.

