'Bana tecavüz eden kişi videoyu porno sitesine yükledi, yayından kaldırtmam aylar sürdü'

Rose Kalemba, 14 yaşından beri yaşadıklarını geçen yıl bir blogda yayımladı. 14 yaşında tecavüze uğramasının ardından saldırının görüntülerinin bir porno sitesinde olduğunu öğrenmesi ve kaldırtmak için verdiği çabanın ne kadar zor olduğunu anlattığı blog yazısının ardından onlarca kadın, aynı sorunu yaşadığını söyleyerek Kalemba'yla iletişime geçti.

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Hemşire, Rose'un yattığı hastane odasında gerekli işlemleri yaptıktan sonra, tam odadan ayrılırken kapıda durdu. Geriye dönüp Rose'a, "Başına böyle bir şey geldiği için çok üzgünüm. Benim kızım da tecavüze uğradı" dedi. Sesi titriyordu.

Rose, şaşkınlık içinde baktığı hemşirenin en fazla 40 yaşında olduğunu düşündü.

Tecavüzün ertesi sabahıydı. Kendisine, duygusuzca yaklaşan polisler ve doktorun ardından hemşireyle bu diyaloğu yaşamıştı.

Hem polisler hem de doktorlar, gece, saatlerce süren saldırıyı kendilerine açıkça anlattığı halde, o ana kadar olaydan bahsederken hep "iddia" kelimesini kullanmışlardı. Babası ve büyükannesi dışında hiçbir akrabası da Rose'a inanmamıştı.

Hemşire ise çok farklıydı. O Rose'a inanıyordu.

Bu, Rose için çok küçük de olsa bir umut demekti. Biri başına gelen şeye inanıyor, ciddiyetinin farkına vardığını gösteriyordu. Hemşirenin sözleri sonrası küçük de olsa bir rahatlama hissetti, bu ruh sağlığının düzelmesi için başlangıç bile olabilirdi.

Ancak çok kısa bir süre sonra, Rose'a en ufak bir sempati beslemeyen yüz binlerce kişi, kendisini tatmin etmek için tecavüzü izledi.

BBC