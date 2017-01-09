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Bandabulya'da barış için geri sayım!

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Bandabulya'da barış için geri sayım!
Kıbrıs sorununa çözüm müzakerelerinin Cenevre'ye taşındığı bugün, başkent Lefkoşa'daki tarihi Bandabuliya çarşısında, müzakerelere destek amacıyla iki toplumlu barış etkinliği düzenlendi.

Yenidüzen, Politis, Kanal Sim ve Paratiro işbirliğiyle organize edilen "Barış İçin Geri Sayım" adlı etkinlikte Osman Cankoy ve Grup Okyanus ile George Kalopedis konser verdi.

Etkinlikte konuşan Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ve Politis Başyazarı Marilena Evangelou, Kıbrıs'ta barışı isteyen ve özleyen yüreklerin biraraya geldiğini belirterek Cenevre müzakerelerinden olumlu sonuç alınması dileğinde bulundu.

Adanın her iki tarafından etkinliğe katılanlara çeşitli yiyecek ve içecekler de ikram edildi.

Ortak etkinliğin ardından Lokmacı sınır kapısından sonraki tampon bölgede sembolik bir buluşma da yaşandı.

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