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Bandista "BanDoBanDo Yılbaşı Partisi"nde çalıyor!

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Bandista "BanDoBanDo Yılbaşı Partisi"nde çalıyor!
BanDaBanDO Yılbaşı Partisi’ne Kıbrıs’ta hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi bulunan Bandista’nın yanı sıra adanın kuzeyinden ve güneyinden DJ’ler de performans sergileyecek.

31 Aralık gecesi Bandabulya’da gerçekleşecek etkinlikte Radio Pangea, Dj Cotsios O Picatillis, Dj NiKoulla P. Katsikoronou eğlenceli dünya müzikleri ile dj setapın başına geçecekler. BanDaBando Yılbaşı Partisi gece saat 11’de başlayıp sabaha kadar sürecek. Bandista ise saat 12:30’da sahne alacak.

Bandista ile farklı bir yılbaşı deneyimi!

Birçok kez Kıbrıs’ta sahne alan Bandista’nın Kıbrıs’ta da hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi bulunmakta... 2006'da İstanbul'da kurulan Django, Reggae, Ska, Dub, Bratsch, Afro-Beat ve Anadolu müziğini harmanlayan protest müzik Bandista. kuruluşunun ardından albümlerini internette telif feragatlı (copyleft) olarak yayınlamış ve kısa sürede adını duyurmuştu.

Adanın Kuzeyinden ve Güneyinden DJ’ler Eşsiz bir yılbaşı yaşatacak!

31 Ocak gecesi Bandista’nın yanısıra, adanın kuzeyinden ve güneyinden önemli djler sahneye çıkıp eğlenceli dünya müziklerinden seçkiler sunacaklar. Radio Pangea, Dj Cotsios O Picatillis ve Dj NiKoulla P. Katsikoronou dj setleri ile sizlere Ortadoğu ritimlerinden Jazz’a, Drum’n Bass’den Balkan havalarına, Ska’dan Anadolu tınılarına, Tango’dan Funk’a, Rumba’dan Reggae’ye, Swing’ten Hiphop’a, Çingene müziğinden Rock’n Roll’a uzanan çok kültürlü bir eğlence deneyimi sunacak. Değişik yaş gruplarının ve değişik etnisiteden insanların bir arada eğlenebildiği nadir organizasyonlardan biri olan BanDaBanDo etkinliği, yılbaşında farklı müzikler eşliğinde dans edip eğlenmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Radio Pangea ve Cotsios o Pikatillis’in ortak projesi olan BanDaBanDo’nun amacı, Kıbrıs’ta yaşayan farklı etnisiteden insanları dünya müzikleri yoluyla bir araya getirip birlikte eğlenmelerini sağlamak. 31 Ocak gecesi gerçekleşecek Yılbaşı özel BanDaBanDo etkinliğine Lefkoşa Türk Belediyesi mekan sponsoru, Yenidüzen ve Kanal Sim de medya sponsorları olarak katkıda bulunuyor.

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