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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina istifa etti ve ülkeden ayrıldı

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Bangladeş'te yaklaşık üç haftadır süren hükümet karşıtı protestolar sonunda Başbakan Şeyh Hasina istifa etmek zorunda kaldı. Hasina’nın başkent Dakka’yı helikopterle terk ettiği ve Hindistan’a gittiği bildiriliyor.
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina istifa etti ve ülkeden ayrıldı

90'ı Pazar günü olmak üzere gösterilerde ölenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

Protestocular Pazartesi günü Hasina’nın resmi konutunu bastı.

Bangladeş'te yayın yapan Kanal 24 televizyonu, konutta kutlama yapan ve kameraya el sallayan kalabalığın görüntülerini yayımlıyor.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir gazeteci, Ganabhaban Sarayı'nın içinde “1500'den fazla kişini mobilyaları ve bardakları kırdığını” bildirdi.

Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğini duyuran Waker-uz-Zaman Pazartesi gün sonuna kadar bir "çözüm" bulunmasını umduğunu ekledi.

Hükümete kimin başkanlık edeceği henüz belli değil.

Waker-uz-Zaman konuşmasında ayrıca tüm Bangladeş halkı için "adalet" sözü de verdi.

Bangladeş’te geçen ay kamu hizmeti veren kuruluşlarda çalışanlara ilişkin kontenjanların kaldırılması talebiyle başlayan protesto gösterileri, daha geniş çaplı hükümet karşıtı bir harekete dönüştü.

Temmuz ayında başlayan olaylarda hayatını kaybedenlerin çoğu polis tarafından vuruldu.

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