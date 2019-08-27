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Bangladeş, evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırıyor

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Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Bangladeş’te mahkeme, kadınların evlilik belgelerinde yer alan ‘bakire’ seçeneğinin kaldırılmasına, yerine ‘bekâr’ seçeneğinin konulmasına karar verdi.
Bangladeş, evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırıyor

Mahkeme ayrıca aynı seçeneklerin erkeklerin belgelerine de konulmasını istedi.

Güney Asya ülkesi Bangladeş, evlilik belgelerindeki ‘bakire’ kelimesini kaldırmaya hazırlanıyor.

 

İslam kurallarının geçerli olduğu evlilik belgelerinde, medeni halini belirtmek durumunda olan gelinin önünde seçmesi için üç seçenek bulunuyordu: Bakire (kumari), dul ya da boşanmış.

Ülkenin en yüksek mahkemesi tarafından verilen tarihi karara göre, hükümet bu maddeyi kaldırmak ve onun yerine ‘bekâr’ seçeneğini koymak zorunda.

Bununla da kalmayan mahkeme, kadın-erkek eşitliği açısından önemli bir karara daha imza atarak, aynı seçeneklerin erkeklerin belgesine de konulması gerektiğine hükmetti.

Mahkemenin bu kararının, gerekçeleriyle birlikte ekim ayında açıklanması planlanıyor. Kararın bu tarihten itibaren hayta geçirilmesi bekleniyor.

 

1961’den itibaren kullanılmaya başlanan bu tabir ülkede yıllardır tepkilere ve itirazlara neden oluyor. Kamuoyunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları da ‘aşağılayıcı ve ayrımcı’ buldukları bu tanımın kaldırılması için mücadele veriyor.

Bu tanımın kaldırılması için kampanya yürütenlerden biri olan avukat Aynun Nahar Siddiqua, “Bu karar bir dönüm noktası” yorumunu yaptı.

Bangladeş, dünyada en çok Müslüman nüfusunun bulunduğu üçüncü ülke olarak sayılıyor. Yaklaşık 170 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman.

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