  • BIST 1.891,28
  • Altın 681.95049
  • Dolar 10.9698
  • Euro 12.0613
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAÜnlü Bilim İnsanı Uyardı: Corona' da Semptomları Değişti

Bangladeş' te Feribot Yangınında Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

» »
Bangladeş'te bir yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.
Bangladeş' te Feribot Yangınında Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

Bangladeş'te bir yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

Bangladeş Emniyet yetkilisi Khalilur Rahman, yaptığı açıklamada, perşembe gecesi en az 500 yolcusuyla başkent Dakka'dan Barguna bölgesine doğru ilerleyen "Ovijan-10" adlı üç katlı yolcu feribotunda 03.00 civarında ülkenin güneyindeki Sugandha Nehri'ndeyken yangın çıktığını söyledi.

Rahman, birçok yolcunun nehre atlayıp, yüzerek karaya çıktığını ve yangından kurtulduğunu belirtti.

Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi edildiğini kaydeden Rahman, durumu ağır olanların Dakka'daki hastanelere sevk edildiğini dile getirdi.

Bangladeş Yangın Hizmetleri ve Sivil Savunma Genel Müdürü Tuğgeneral Sacid Hüseyin, kurtarma çalışmalarında 37 yanmış ceset bulduklarını, 74 kişinin ise yaralı olduğunu ifade etti.

Hüseyin, yangının 2 saatten uzun süren çalışmalar sayesinde tamamen söndürüldüğünü söyledi.

Bazı yolcuların, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan nehre atladığına dikkati çeken Hüseyin, ekiplerin ve dalgıçların nehirde arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Hüseyin, bölge halkının birçok yaralıyı kurtardığını belirtti.

Yerel medyadaki haberlerde, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu vurgulandı.

Yetkililer, ölü sayının artmasından endişe ediyor.

Ülkenin güneyindeki Patharghata bölgesinin İdari Yöneticisi Hossain Muhammad Al-Muzahid de AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ile feribotta olduklarını söyledi.

Al-Muzahid, bir anda feribotun farklı taraflarında alevleri görmeleri üzerine nehre atladıklarını ve yüzerek kıyıya ulaştıklarını ifade etti.

Feribotta birçok çocuk, kadın ile yaşlı bulunduğunu ve bu kişilerin kaçmakta zorlandığını vurgulayan Al-Muzahid, daha önce hiç böyle bir olay yaşamadığını kaydetti.

Soruşturmalar açıldı

İtfaiye ekipleri, yangının motor odasında çıkmış olabileceğini belirtti.

Jhalakathi kenti yetkililerinden Najmul Alam Nobin de AA muhabirine, yangınla ilgili iki soruşturma açıldığını söyledi.

Nobin, soruşturmayı yürütenlere raporlarını mümkün olan en kısa sürede sunmaları talimatı verildiğini duyurdu.

Ölenlerin ailelerine tazminat

The Business Standard gazetesinin haberine göre, Deniz Taşımacılığından Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Mahmud Chowdhury, yaralıları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Chowdhury, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini bildirdi. Chowdhury, yaralıların masraflarının da ödeneceği bilgini paylaştı.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Hamid'den taziye mesajı

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ve Başbakan Sheikh Hasina yaptıkları ayrı açıklamalarda, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu ve yaralılara şifa diledi.

Söz konusu yangın, ülkede kullanılan su taşıtlarının uygunluğu ve bakımlarına dair soruları gündeme getirdi.

Birçok nehrin bulunduğu Bangladeş'te, yoğun kullanılan deniz ulaşımında feribot kazaları oldukça sık yaşanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kyoto'da yurt içi kaynaklı Omicron varyantı belirlendi24 Aralık 2021 Cuma 10:16
  • Putin: Aksi Halde Sonumuz Türkiye Gibi Olabilir23 Aralık 2021 Perşembe 20:42
  • Putin: Bırakalım Avrupalılar Kendi Sorunlarıyla Uğraşsınlar23 Aralık 2021 Perşembe 20:33
  • Intel, Sincan mektubu nedeniyle Çin’den özür diledi23 Aralık 2021 Perşembe 16:34
  • Putin: Reel sektör faiz artışını sevmiyor ama faiz artmazsa Türkiye’nin karşılaştığı sorunla karşılaşabiliriz23 Aralık 2021 Perşembe 15:31
  • Japonya'nın "Fukuşima Planı" tepkilerin odağında23 Aralık 2021 Perşembe 15:21
  • Güney Kore'de COVID-19 kaynaklı ölümlerde yeni rekor23 Aralık 2021 Perşembe 11:25
  • Çin Devlet Başkanı Şi, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü22 Aralık 2021 Çarşamba 15:08
  • Çin'de yurt içi kaynaklı 57 vaka tespit edildi22 Aralık 2021 Çarşamba 13:46
  • Malezya'daki selde can kaybı artıyor21 Aralık 2021 Salı 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti