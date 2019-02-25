  • BIST 104.947
  • Altın 226,875
  • Dolar 5,3020
  • Euro 6,0244
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Bangladeş uçağını kaçırmaya çalışan yolcunun silahı oyuncak çıktı

» »
Bangladeş'in başkenti Dakka'dan Dubai'ye gitmekte olan bir uçağı havaya uçurmakla tehdit ederek kokpite girmeye çalışan bir yolcu vurularak öldürüldü.
Bangladeş uçağını kaçırmaya çalışan yolcunun silahı oyuncak çıktı

Yolcunun üzerinden herhangi bir patlayıcı bulunmazken taşıdığı silahın da oyuncak olduğu açıklandı.

Dakka'dan 148 yolcu ve mürettebat ile sabaha karşı havalanan yolcu uçağında bulunan ve adı açıklanmayan 20'li yaşlardaki yolcu, eşiyle sorunları olduğunu ve Başbakan Şeyh Hasina ile görüşmek istediğini söyledi.

Yolcunun üzerinde patlayıcı olduğunu öne sürmesi ve belindeki silahı göstererek kokpite girmek istemesi üzerine pilotlar Chittagong kentine acil iniş yaptı. Daha sonra komandolar tarafından yapılan operasyonda yolcu vurularak öldürüldü.

Chittagong Emniyeti'nde görevli Kusum Dewan, yolcunun üzerinde patlayıcı bulamadıklarını, silahının da oyuncak olduğunu açıkladı. Dewan, yolcunun ‘ruhsal olarak dengesiz' olma ihtimali bulunduğunu da açıkladı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer yolcunun uçağa nasıl binebildiğini de araştırıyor. Sivil Havacılık Kuralları'na göre, hiçbir yolcu aranmadan uçuş işlemleri tamamlanamıyor. Bu aşamada yetkililerin oyuncak bile olsa bir yolcunun üzerinde silah olduğunu fark etmemesi tartışılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan, Pakistan'ın suyunu kesecek22 Şubat 2019 Cuma 10:16
  • Sosyal medyada penis boyu ile dalga geçen karısına dava açtı21 Şubat 2019 Perşembe 21:30
  • Porno sitesi kurucusuna dört yıl hapis cezası21 Şubat 2019 Perşembe 18:49
  • Karın ağrısı diye gitti, doğum sancısı çıktı.''ama ben bakireyim'' dedi20 Şubat 2019 Çarşamba 18:23
  • Japonya'da yere sürülen, çöpten çıkarılan yiyecekler müşterilere servis ediliyor (Video)20 Şubat 2019 Çarşamba 10:24
  • Aşırı mutluluk hissi verirken selülitleri önlüyor: Rus gençler sağlık için buzlu suda yüzüyor20 Şubat 2019 Çarşamba 10:10
  • Uzay Turizmine adım adım:Rusya'dan uzay yatı18 Şubat 2019 Pazartesi 20:35
  • Ukrayna'ya seks için gelen Türk erkekleri, siz çirkin ve mide bulandırıcısınız18 Şubat 2019 Pazartesi 18:04
  • Yarı çıplak 10 bin erkek ne yapıyor?18 Şubat 2019 Pazartesi 10:32
  • 23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti17 Şubat 2019 Pazar 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti