  • BIST 95.278
  • Altın 267,280
  • Dolar 5,8066
  • Euro 6,6117
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Bangladeşli 'ağaç adam' ellerinin kesilmesini istedi

» »
"Artık acıya katlanamıyorum"
Bangladeşli 'ağaç adam' ellerinin kesilmesini istedi

Bangladeş’te 10 yaşından beri ‘ağaç adam sendromundan’ muzdarip olan ve 2016’dan bu yana 25 kez operasyon geçiren Abul Bajandar, katlanılmaz acısına son vermek için ellerinin ampüte edilmesini istediğini söyledi.

Dünyada altıdan daha az insanda bulunan ‘ağaç adam sendromu’na HPV’nin (Human Papilloma Virüsü) şekil değiştirmesinin yol açtığı tahmin ediliyor. Kesin bir tedavi yöntemi sendromda kişinin vücudunda ağaç kabuğuna benzer yaralar oluşuyor.

Hastalık 2 yıl önce nüks etti

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ellerinde ve ayaklarında çıkan ağaç kabuğuna benzer yumruların alınması için 2016 yılından beri çeşitli ameliyatlar geçiren Abul Bajandar için doktorlar, 2017’de hastalığı tamamen iyileştiğini söyledi.

Ancak durumun geçen yıl mayıs ayında tekrar kötüleşmesi üzerine Abul başkent Dakka’daki bir hastanede yeniden tedavi görmeye başladı.  

Abul, “Artık acıya katlanamıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Doktorlardan elimi kesmelerini istedim ki sonunda biraz rahatlayabileyim” dedi.

Dakka Hastanesi estetik cerrahi şefi Samanta Lal Sen ise, yedi doktordan oluşan bir kurulun Abul’un durumunu görüşeceğini belirtti.

Sen, “O kişisel fikrini açıkladı. Ancak biz onun için en iyi çözüm neyse onu yapacağız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran ve Rusya'dan açıklama: CIA'in siber casusluk ağını çökerttik18 Haziran 2019 Salı 10:44
  • "Başarırsan sihirdir, beceremezsen trajedidir" demişti: Atlama ve kurtulma numarasını yapmak isteyen sihirbaz nehirde kayboldu17 Haziran 2019 Pazartesi 12:21
  • Hong Kong tartışmalı sınır dışı tasarısını askıya aldı15 Haziran 2019 Cumartesi 14:34
  • Son dakika… Çin’i kızdıracak olay: ABD’den tank ve füze istediler06 Haziran 2019 Perşembe 13:05
  • Nadir toprak elementleri: Çin ile ticaret savaşında ABD'nin 'yumuşak karnı'05 Haziran 2019 Çarşamba 09:04
  • Filipin Devlet Başkanı: Geydim, güzel kadınlar beni iyileştirdi, yeniden erkek oldum03 Haziran 2019 Pazartesi 23:57
  • Çin'den ABD'ye gümrük vergisi misillemesi01 Haziran 2019 Cumartesi 15:19
  • Japonya’da ilkokul öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırı28 Mayıs 2019 Salı 09:15
  • Çin Komünist Partisi'nden Ticaret Savaşı paylaşımı: "Savaş, istediğin zaman"21 Mayıs 2019 Salı 18:52
  • Güney Çin Denizi’nde provokasyon: ABD savaş gemisi gönderdi20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti