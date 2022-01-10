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Bangladeş'te 12 yaş üstü öğrenciler için COVID-19 aşısı zorunlu oldu

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Bangladeş, okullarda yüz yüze derslere katılan öğrenciler için koronavirüs aşısını zorunlu hale getirdi.
Bangladeş'te 12 yaş üstü öğrenciler için COVID-19 aşısı zorunlu oldu

Bangladeş, okullarda yüz yüze derslere katılan öğrenciler için koronavirüs aşısını zorunlu hale getirdi.

Bangladeş Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına 12 yaş üstü öğrencilerin aşılarının yaptırılması talimatını verdi.

Buna göre, 15 Ocak'tan sonra, aşı yaptırmayan öğrenciler derslere giremeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Mohammad Abul Khair, öğrencilerin sağlık güvenliğini sağlamak ve ülkedeki yüz yüze eğitim faaliyetlerine devam etmek için yeni yönergelerin çıkarıldığını söyledi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (DGHS) göre, Bangladeş'te COVID-19 vakaları bir haftada yüzde 115, ölüm oranı yüzde 15 arttı.

Ülkede son bir haftada 6 bin 300 yeni vaka görüldüğü açıklandı.

Bangladeş'te son 24 saatte 1491 yeni vaka ve 3 yeni ölüm kaydedildi. Ülkede salgının başından bu yana toplam ölüm sayısı 28 bin 102'ye, toplam vaka sayısı ise 1,6 milyona yükseldi.

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