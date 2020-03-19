Bangladeş'te on binlerin 'koronavirüs duası' için toplanması infial yarattı

Bangladeş’te koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası kaydedilirken, ülkede on binlerce insanın ‘salgın duası’ yapmak üzere toplanması büyük tepki çekti.

Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak evde kalma ve kalabalıktan uzak durma çağrısı yapılırken, Müslüman nüfusun büyük çoğunlukta olduğu Bangladeş’in güneyindeki Raipur kasabasında yaklaşık on binlerce kişi ülkeyi virüsten temizleyeceği gerekçesiyle Kuran’daki şifa dualarını okumak üzere açık bir alanda toplandı.

Yerel polis şefi Tota Miah dua için 10 bin kişinin toplandığını söylerken, organizatörler bu sayıyı 25 bin olarak açıkladı.