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Bangladeş'te sınavlara sekiz ayrı dublör sokan milletvekili üniversiteden atıldı

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Bangladeş'te kendisi yerine sınavlara girmesi için sekiz "dublör" tuttuğu öne sürülen bir milletvekili üniversiteden atıldı.
Bangladeş'te sınavlara sekiz ayrı dublör sokan milletvekili üniversiteden atıldı

İktidardaki Avami (Halk) Birliği partisinin milletvekili Tamanna Nusrat'ın dört sömestirde en az 13 sınava yerine kendisine benzeyen kadınları soktuğu belirtiliyor. Nusrat'ın her sınav için bu kişilere ödeme yaptığı öne sürülüyor.

Skandal, özel Nagarik Televizyonu'nun haberiyle ortaya çıktı. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, sınav öncesinde muhabirlerin konuştuğu bir kadın kendisini Tamanna Nusrat olarak tanıtıyor. Bu kişi, kimliği açığa çıktıktan sonra sınavı terk ediyor.

'Herkes biliyordu, kimse sesini çıkaramadı'

Bir okul yetkilisi, "dublörlerin" sınavlara korumalar eşliğinde geldiğini belirterek "Aslında birçok öğrenci gerçeği biliyordu. Ancak Nusrat'ın nüfuzlu biri olması nedeniyle kimse sesini çıkaramadı" dedi.

Açık Üniversite'de okuyan (BOU) Nusrat, parlamentoya geçen yıl seçilmişti.

BOU rektörü M.A. Mannan, "Okuldan kaydını sildik. Çünkü suç işledi. Suç suçtur. Bir daha asla okulumuza kayıt yaptıramayacak" dedi.

Mannan, Nusrat, dublörleri ve durumdan haberdar olmalarına rağmen sessiz kalan okul yetkilileri hakkında dava açma ihtimallerini değerlendirmek için bir komisyon oluşturduklarını söyledi.

Nusrat'ın eski belediye başkanı olan eşi Lokman Hossain, 2011'de bir silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

350 üyeli Bangladeş Parlamentosu'nda 50 sandalye kadınlara tahsis edilmiş durumda.

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