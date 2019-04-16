  • BIST 96.809
  • Altın 238,260
  • Dolar 5,8088
  • Euro 6,5580
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Banka Müdürü:Bankanın sahte vekaletnamenin hazırlanması ile bir ilgisi bulunmamaktadır

» »
Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutcu, bir şirkete yurt yatırımı amacıyla kullandırılan kredi için hazırlanan sahte vekaletnamenin hazırlanması ile bankanın bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.
Banka Müdürü:Bankanın sahte vekaletnamenin hazırlanması ile bir ilgisi bulunmamaktadır

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutcu, bir şirkete yurt yatırımı amacıyla kullandırılan kredi için hazırlanan sahte vekaletnamenin hazırlanması ile bankanın bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Barutcu yazılı açıklamasında, bugün çeşitli basın bildirimlerinde ve sosyal medyada gündeme gelen “Kalkınma Bankası’ndan sahtekârlıkla 5 Milyon TL temin edildiği” yönündeki açıklamalarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme adına bir açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu belirtti.  

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Barutcu şunları kaydetti:

“Bahse konu şirket yurt yatırımı yapmak amacıyla KKTC Kalkınma Bankası’na başvuru yapmış ve şirkete, yapılan değerlendirmeler sonunda 5.100 milyon TL kredi onaylanmıştır. Onaylanmış olan kredi, banka yasa ve tüzükleri çerçevesinde, hak ediş karşılığı şirket adına kayıtlı gayrimenkul ve üzerine yapılmakta olan yurt binası ipotek alınarak kullandırılmıştır.

Söz konusu kredinin kullandırımı, hissedarlardan ikisinin bankaya sunmuş oldukları, noter tasdikli vekaletname kapsamında sonuçlandırılmıştır. Bu çerçevede bankanın bahse konu sahte vekaletnamenin hazırlanması ile bir ilgisi bulunmamaktadır, yasa gereği vekaletnameler yetkili bir noter tarafından tasdik edilmesi sonrasında kullanılmaktadır.

Konunun kamuoyunda farklı şekilde algılanmaması adına bu açıklama yapılmıştır.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Santraldeki Arıza Nedeniyle KKTC'den Güney Kıbrıs'a elektrik verildi16 Nisan 2019 Salı 17:36
  • Zaroğlu Meclis kürsüsünde KKTC'de günlük yayın yapan Gazeteleri külliyen yalan yazmakla suçladı16 Nisan 2019 Salı 14:53
  • Kuzey'den güney Kıbrıs'a elektrik verildi16 Nisan 2019 Salı 13:48
  • AP seçimleri: Kıbrıslı Türkler için 50 sandık kurulacak16 Nisan 2019 Salı 13:47
  • Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası, işte detaylar16 Nisan 2019 Salı 13:01
  • Başbakan Tufan Erhürman: Trafikteki kurallar herkes için geçerlidir16 Nisan 2019 Salı 12:39
  • Uluçay: Milletvekilleri olarak topluma örnek olmamız gerekiyor16 Nisan 2019 Salı 12:36
  • Yağmur başladı, Trodos'a kar düştü16 Nisan 2019 Salı 12:22
  • Dikkat! Bu yolda sis var!16 Nisan 2019 Salı 12:18
  • Zaroğlu’nun Destekçileri: “Şansınızı Zorlamayın Rum Uşakları”16 Nisan 2019 Salı 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti