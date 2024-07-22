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Banka vurgununda mahkemeden son gelişme

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Milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen bir bankanın Güzelyurt Şube Müdürü F.C ile banka müşterisi Ö.D yeniden Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.
Banka vurgununda mahkemeden son gelişme

Soruşturmayı yürüten Mali Şube’de görevli Çavuş Hüseyin Sebatlı, zanlıların “Sahtekarlıkla para temini, sahte banka ödeme emri düzenleme, hesaplarda hile, müstahdem tarafından sirkat” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 2021-2024 tarihleri arasında Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir bankada müstahdem olarak görevli olan zanlı F.C'nin Ö.D'ye ait çeklerinin ödenmesini sağlamak amacı ile bankanın ana kasasından temin etmiş olduğu paraları sahte banka ödeme emri düzenleyip Ö.D'ye  ait hesaba aktarmak suretiyle Ö.D'nin sahtekarlıkla 6.298.366 TL  para temin etmesine olanak sağladığını belirtti.

Polis, F.C'nin Ö.D'nin teşviki ile yine banka kasasında oluşan açığı kapatmak amacı ile banka müşterilerden hesaplarına yatırmak için nakit olarak almış olduğu toplam 1 milyon 244 bin 411 TL, 23 bin 805 Euro, 67 bin 793 sterlin, 11 bin 526 doları müşteri hesaplarına yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi.

5’i müşteri olmak üzere 15 kişiden ifade alındığını belirten polis, F.C'nin gönüllü ifadesinde konu suçu Ö.D'ye teşvikiyle işlediğini söylediğini belirtti.

Ö.D'nin ise suçlamaları kabul etmediğini belirten polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Fadıl Aksun, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmalarına, her ikisinin 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

 

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