Bankacılara liderlik eğitimi verildi

Limasol Bankası’nda geçtiğimiz yılın son eğitim çalışmasında “ lider olmak ” konusu ele alındı.

Limasol Bankası Birim ve Şube müdürleri, sorumluları, müdür yardımcıları ve üst düzey yöneticilerin katıldığı hizmet içi eğitimde ‘ Üç Alan Teorisi ve Liderlik Çeşitleri’ masaya yatırılarak yetki, sorumluluk ve takım ruhu olguları incelendi.

Limasol Bankası Genel Müdürlük Kültür Salonunda sürdürülen eğitimde liderlik kavramının çalışma ortamına nasıl yansıması gerektiğine ilişkin başlıklar örneklerle ve grup çalışması ile ele alındı. Çalışmayı yürüten uluslararası kariyere sahip eğitmen İdil Şeytanoğlu, farklı gruplarla iki ayrı eğitimde verimli bir çalışma yapıldığını vurguladı.

Limasol Bankacılık Akademisi (LimasolBanking Academy) eğitim programı kapsamında pek çok kurum içi eğitim düzenlenmekte olduğunu belirten Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu “Bankamızın en önemli kaynağı olarak kabul ettiğimiz çalışanlarımıza yönelik olarak, 2017 yılı içinde 40’ın üzerinde hizmet içi eğitim düzenlendi. Bu eğitimlerde temel bankacılık konuları yanı sıra, kişisel gelişim, kriz yönetimi, stresle başa çıkma yolları, ekip ruhu ve ekip çalışması programları ile personel eğitimlerine önümüzdeki dönemlerde de devam edilecek” dedi.