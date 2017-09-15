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Bankacılık sektörünün büyüklüğü 28,8 arttı

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Bankacılık sektörünün büyüklüğü 28,8 arttı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğü, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 28,8; önceki çeyreğe göre ise yüzde 5,1 artarak 23,2 milyar TL’ye ulaştı.

22 bankanın 234 şube ve 3 bin 50 personel ile hizmet verdiği sektördeki mevduat toplamı ise bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 18,5 milyar TL’ye ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Merkez Bankası 2017 yılı ikinci çeyrek bültenini yayımladı.

KKTC bankacılık sektöründeki gelişmelerin ele alındığı bültende, sektörün sermaye yeterliliğini gösteren Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu bir yıllık dönemde 0,86 puan yükselerek  yasal sınırın oldukça üzerinde, yüzde 18,04 olarak gerçekleşti.

Brüt krediler  yüzde 19,67 artışla 13,7 milyar TL’ye yükselirken,  kredilerin toplam mevduata oranı 2017 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla yüzde 73,9 seviyesinde gerçekleti.

Haziran sonu itibarıyla mevduat toplamındaki en büyük pay 13,4 milyar TL ile tasarruf mevduatının olurken, kredilerde en büyük payı 7,5 milyar TL ile işletme kredileri aldı.

2017 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla tahsili gecikmiş alacaklar toplamı 830,3 milyon TL olurken, tahsili gecikmiş alacak dönüşüm oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,51 puan düşerek  yüzde 6,08’e geriledi.

KGF

Bültende, KKTC Merkez Bankası’nın düzenleme çalışmaları kapsamında, 2017 yılı ikinci çeyreği içinde bankaların, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Bankaların Sermaye Yeterliliği Standart Oranı ile Kaldıraç Standart Oranının Ölçülmesine, Değerlendirilmesine ve Diğer Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”inde ve “Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği”’nde, KKTC için vazgeçilmez bir finansal destek kurumu olan Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) ülke ekonomisine yapacağı katkıyı en üst seviyeye yükseltmesine destek verilmesi amaçlanarak, değişiklikler yapıldığı vurgulandı.

Bültende,  1 Haziran 2017 tarih ve 93 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bu değişikliklerle birlikte bankalar tarafından, KGF garantisi kapsamında kullandırılan kredilerin KGF’nin garanti verdiği kredi tutarının yüzde “0” risk ağırlığına tabi teminat olarak değerlendirilmesi amaçlandığı kaydedildi.

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